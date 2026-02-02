L’acuto Il Medolla cala il poker I tre tenori sono da applausi

Questa sera il Medolla ha dominato sul campo di Montombraro, chiudendo la partita con un netto 4-0. La squadra ha mostrato sicurezza e precisione, portando a casa una vittoria convincente. I tre attaccanti sono stati protagonisti, con alcune azioni di grande livello che hanno fatto il tifo degli spettatori. La partita si è chiusa con i cambi finali, che hanno dato il tocco di freschezza alla squadra di casa.

medolla s.f. 4 montombraro 0 MEDOLLA S.F.: Neri, Malavasi, Saracino, Hoxha, Sentieri, Vanga, Pastorelli (35'st Abusoglu), Zanoli (40'st Trajkovic), Guidone (44'st Tecku), Serroukh (44'st Franco), Adusa. A disp. Maccarinelli, Benassi, Covili, Atti, Bugneac. All. Semeraro MONTOMBRARO: Cinelli, Naini, G. Hinek (35'st Borri), Caniato (10'st Pittalis), Fiorillo, Dardi, Zattini (18'st Pappalardo), R. Hinek, Cussini, Baldelli (24'st Florini), Cinquegrano (13'st Corropoli). A disp. Guerrieri, Fusco, Allegra, Dosi. All. Antonelli. Arbitro: Ravaglia di Bologna Reti: 1' e 8'st Adusa, 40'st Serroukh, 43'st Guidone Note: ammoniti Saracino, Hoxha, Caniato, Fiorillo, Zattini, Cinquegrano Il tifone Medolla San Felice (vittoria numero 16 in 21 gare, la terza di fila) spazza via anche la resistenza del Montombraro, affondato da 4 reti che mantengono la capolista a +6 su Castellarano e Sanmichelese, mentre per la squadra di Antonelli è il terzo ko di fila.

