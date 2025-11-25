L’acuto di ‘Vincerò’? Vilipendio Dieci tenori insieme che gridano Torno in Vaticano per Papa Leone XIV ma non sono un baciapile | così Riccardo Muti

La notizia è “storica”, dopo la parentesi di Papa Francesco, la musica torna in Vaticano e a riaprire le “danze” il 12 dicembre sarà il maestro Riccardo Muti, su invito di Papa Leone XIV. “Il Papa conosce la straordinaria importanza della musica per il cristianesimo, e della Chiesa per la storia della musica”, ha detto il Maestro a Il Corriere della Sera. L’ultima volta che Muti ha diretto un’orchestra è stato al cospetto di Papa Benedetto XVI “grande amante della musica ed eccellente pianista e organista”. Invece con Papa Francesco le cose sono andate diversamente: “Certo, con il suo avvento non ci sono più stati concerti in Vaticano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

