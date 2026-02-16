Noicattaro | doppio attentato al bancomat indagini in corso e filiale chiusa a tempo indeterminato

Nella notte tra il 15 e il 16 febbraio 2026, un attentato ha danneggiato gravemente il bancomat della Banca Popolare Pugliese a Noicattaro, causando l’interruzione temporanea delle attività nella filiale. Due esplosioni hanno colpito il dispositivo in via Siciliano, lasciando dietro di sé danni evidenti e una scena di caos. La polizia indaga sui responsabili, mentre la banca ha deciso di chiudere la filiale in via precauzionale. Nessuno è rimasto ferito, ma i tecnici stanno analizzando i resti dell’esplosione.

Doppia esplosione a Noicattaro: assaltato un bancomat della Banca Popolare Pugliese. Noicattaro è stata scossa nella notte tra il 15 e il 16 febbraio 2026 da una violenta esplosione che ha colpito la filiale della Banca Popolare Pugliese in via Siciliano. Due detonazioni hanno distrutto lo sportello automatico, destando allarme tra i residenti e innescando un'indagine dei carabinieri che mira a individuare i responsabili di questo attacco. La dinamica dell'assalto e l'intervento delle forze dell'ordine. L'allarme è scattato intorno alle 4:45, quando un boato improvviso ha squarciato la quiete di Noicattaro.