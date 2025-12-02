Assalto nella notte | banditi fanno esplodere lo sportello Atm della Banca Popolare Pugliese

Lecceprima.it | 2 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

VEGLIE – Notte movimentata a Veglie, dove una banda di malviventi ha preso di mira la filiale della Banca Popolare Pugliese. Il colpo è stato messo a segno intorno alle 3,50 in via Fratelli Bandiera, svegliando di soprassalto i residenti della zona.Secondo le prime ricostruzioni, i ladri hanno. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

assalto notte banditi fannoAssalto nella notte: banditi fanno esplodere il bancomat della Banca Popolare Pugliese - È caccia alla banda composta da almeno quattro persone che ha agito con la tecnica della "marmotta" a Veglie, in via via Fratelli Bandiera, svegliando di so ... Lo riporta lecceprima.it

assalto notte banditi fannoSalento, assalto al bancomat della Bpp: malviventi in fuga col bottino - Un nuovo assalto è stato messo a segno questa notte dalla "Banda della Marmotta" allo sportello bancomat della Banca Popolare di Pugliese (Bpp) situato in via Fratelli Bandiera ... Scrive msn.com

Rubano una Giulietta e fanno saltare il bancomat a Porto Potenza: boato nella notte, caccia ai banditi - 30 di ieri un boato, fortissimo, ha buttato giù dal letto numerosi residenti che all’arrivo di carabinieri e vigili del fuoco sono scesi in strada per capire cosa fosse successo. Secondo corriereadriatico.it

Cerca Video su questo argomento: Assalto Notte Banditi Fanno