No Other Land il regista Hamdan Ballal | Nuova aggressione dei coloni israeliani in casa mia
Hamdan Ballal, regista palestinese e protagonista del documentario vincitore dell’Oscar ‘No Other Land’, denuncia che i coloni israeliani hanno preso di mira di nuovo la sua famiglia a Umm al-Khair, nel sud della Cisgiordania. L’attacco ha coinvolto danni alle finestre e l’ingresso della casa, spingendo la famiglia a rifugiarsi in un luogo sicuro.
Il palestinese Hamdan Ballal, uno dei registi del documentario vincitore dell’Oscar ‘ No Other Land ‘, ha dichiarato che la casa della sua famiglia a Umm al-Khair, nel sud della Cisgiordania, è stata oggetto di un altro attacco da parte dei coloni. Quattro suoi parenti, ha spiegato, sono stati arrestati durante lo scontro. Ballal ha riferito che un soldato, giunto alla loro abitazione accompagnato da un altro soldato e da un colono-pastore, ha afferrato suo fratello per il collo e ha cercato di strangolarlo. Né l’esercito né la polizia hanno risposto alle richieste di commento sull’incidente. “L’anno dopo aver vinto l’Oscar, le aggressioni sono aumentate in modo significativo. 🔗 Leggi su Lapresse.it
No Other Land, il regista premio Oscar Hamdan Ballal aggredito: in ospedale per colpa di un colono israeliano
Hamdan Ballal, regista premio Oscar, è stato aggredito da un colono israeliano mentre si trovava in un'area di confine.
Cisgiordania, palestinese preso a bastonate da coloni israeliani: il video della brutale aggressione
Un episodio di violenza si è verificato nella Cisgiordania, quando un uomo palestinese di 67 anni, Basim Saleh Yassin, è stato brutalmente aggredito con bastoni da un gruppo di coloni israeliani mascherati.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Cisgiordania, uno dei registi di No Other Land è stato di nuovo aggredito dai coloni nella sua casa a Masafer Yatta
Il regista di No Other Land ancora nel mirino dei coloni israeliani
Le violenze dei coloni israeliani nella Cisgiordania occupata non si fermano. Infatti, proprio ieri è arrivata una nuova denuncia di questi attacchi da Hamdan Ballal, regista e vincitore del premio Oscar con "No Other Land". Ieri pomeriggio, secondo quanto riferit
È passato quasi un anno da quando il documentario No other land - una denuncia delle condizioni del popolo palestinese vessato dai coloni in Cisgiordania - ha ricevuto il premio Oscar. Eppure, la situazione non è migliorata, anzi