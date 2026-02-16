Hamdan Ballal, regista palestinese e protagonista del documentario vincitore dell’Oscar ‘No Other Land’, denuncia che i coloni israeliani hanno preso di mira di nuovo la sua famiglia a Umm al-Khair, nel sud della Cisgiordania. L’attacco ha coinvolto danni alle finestre e l’ingresso della casa, spingendo la famiglia a rifugiarsi in un luogo sicuro.

Il palestinese Hamdan Ballal, uno dei registi del documentario vincitore dell’Oscar ‘ No Other Land ‘, ha dichiarato che la casa della sua famiglia a Umm al-Khair, nel sud della Cisgiordania, è stata oggetto di un altro attacco da parte dei coloni. Quattro suoi parenti, ha spiegato, sono stati arrestati durante lo scontro. Ballal ha riferito che un soldato, giunto alla loro abitazione accompagnato da un altro soldato e da un colono-pastore, ha afferrato suo fratello per il collo e ha cercato di strangolarlo. Né l’esercito né la polizia hanno risposto alle richieste di commento sull’incidente. “L’anno dopo aver vinto l’Oscar, le aggressioni sono aumentate in modo significativo. 🔗 Leggi su Lapresse.it

No Other Land, il regista Hamdan Ballal: "Nuova aggressione dei coloni israeliani in casa mia"

Hamdan Ballal, regista premio Oscar, è stato aggredito da un colono israeliano mentre si trovava in un'area di confine.

Un episodio di violenza si è verificato nella Cisgiordania, quando un uomo palestinese di 67 anni, Basim Saleh Yassin, è stato brutalmente aggredito con bastoni da un gruppo di coloni israeliani mascherati.

