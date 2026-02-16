No Other Land il regista premio Oscar Hamdan Ballal aggredito | in ospedale per colpa di un colono israeliano

Hamdan Ballal, regista premio Oscar, è stato aggredito da un colono israeliano mentre si trovava in un'area di confine. L’attacco ha causato ferite che lo hanno costretto a ricorrere alle cure mediche. Ballal stava lavorando a un documentario sulla situazione locale quando è stato aggredito. La scena si è svolta davanti a testimoni e ha attirato l’attenzione dei media internazionali.

Hamdan Ballal, regista premiato agli Oscar, è diventato testimone diretto del mondo che racconta: ricoverato in ospedale per via di un caso che intreccia arte, vita privata e cronaca. Il regista premio Oscar Hamdan Ballal, autore di No Other Land, è stato ricoverato dopo un'aggressione in Cisgiordania. La sua famiglia denuncia vessazioni ripetute da parte di un colono israeliano e una gestione controversa degli interventi delle autorità locali. Un'aggressione e un ricovero: cosa è accaduto al regista di No Other Land Secondo quanto riportato, Hamdan Ballal, regista palestinese premiato agli Oscar per No Other Land, è stato ricoverato in ospedale dopo essere stato aggredito in Cisgiordania. Il film concerto 3D del regista premio Oscar porta il pubblico nel mondo intimo ed energico di Billie Eilish durante il suo tour mondiale Il film concerto in 3D, diretto dal premio Oscar James Cameron, offre un'esperienza immersiva nel mondo di Billie Eilish durante il suo tour mondiale. Cisgiordania, carabinieri fatti inginocchiare da un colono sotto il tiro di un mitragliatore: Tajani convoca l'ambasciatore israeliano Durante un sopralluogo in Cisgiordania, un gruppo di carabinieri è stato costretto a inginocchiarsi sotto la minaccia di un mitragliatore da parte di un colono israeliano. A quasi un anno dall'Oscar per "No Other Land", la casa del regista palestinese Hamdan Ballal torna al centro della violenza. A Masafer Yatta, in Cisgiordania, un gruppo di coloni ha fatto irruzione nell'area attorno alla sua abitazione.