No al referendum costituzionale una serata informativa all' arena Hesperia di Meldola

Il comitato “Giusto dire No” organizza una serata informativa a Meldola per spiegare le ragioni del no al referendum costituzionale. La serata si svolgerà martedì 17 alle 20 nella Saletta Pit dell’Arena Hesperia, in via Roma 1. L’evento, promosso dall’Anm e dalla Cooperativa Casa del Lavoratore, mira a chiarire i dubbi e rispondere alle domande dei cittadini sulla riforma proposta.

La serata si prefigge lo scopo di spiegare le ragioni del no al Referendum dal punto di vista tecnico e giuridico, entrando nel dettaglio della riforma costituzionale promossa dal governo La serata, aperta alla cittadinanza, vedrà la partecipazione di 4 personalità note del mondo giudiziario forlivese: i pm Laura Brunelli e Andrea Marchini, il giudice Ilaria Rosati e il già magistrato Carlo Sorgi. La serata si prefigge lo scopo di spiegare le ragioni del no al Referendum dal punto di vista tecnico e giuridico, entrando nel dettaglio della riforma costituzionale promossa dal governo.

La presenza di lupi in aree pianeggianti sta diventando più frequente, portando alla luce l’importanza di conoscere le strategie di convivenza.

A Carovigno è stato costituito il Comitato della società civile per il “no” al prossimo referendum costituzionale.

