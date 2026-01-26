A Carovigno nasce un comitato di società civile per il no al referendum costituzionale

A Carovigno è stato costituito il Comitato della società civile per il “no” al prossimo referendum costituzionale. L’obiettivo è promuovere un dibattito informato e partecipato, coinvolgendo cittadini e associazioni locali. La formazione di questo comitato mira a offrire un punto di vista sul tema, nel rispetto della libertà di opinione e del confronto democratico.

CAROVIGNO - Nasce a Carovigno il Comitato della società civile per il "no" al referendum costituzionale. L'incontro costitutivo si è tenuto la sera del 21 gennaio scorso, presso la sede dello Spi Cgil. All'iniziativa hanno preso parte numerose realtà politiche, sociali e associative del territorio, unite dalla volontà di promuovere un confronto informato e consapevole sul referendum costituzionale e di sostenere le ragioni del "no", ritenuto fondamentale per la tutela dei principi democratici, dell'equilibrio tra i poteri dello Stato e della partecipazione dei cittadini alla vita pubblica.

