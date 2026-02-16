Niscemi Frana Senza Sosta | Vigili del Fuoco tra Soccorso Monitoraggio e Ricostruzione del Territorio

A Niscemi, una frana ha causato danni alle abitazioni e alle strade, spingendo i vigili del fuoco a intervenire senza sosta per soccorrere le persone e mettere in sicurezza l’area. Gli uomini del pronto intervento stanno lavorando giorno e notte per monitorare il territorio e iniziare le operazioni di ricostruzione. La frana si è verificata dopo intense piogge che hanno indebolito il terreno, creando un nuovo fronte di emergenza nella cittadina siciliana.

Niscemi, la Frana Continua: Vigili del Fuoco al Lavoro tra Paura e Ricostruzione. Niscemi, nel cuore della Sicilia, è ancora scossa da una frana che ha reso necessario un massiccio intervento dei vigili del fuoco. Da giorni, le squadre sono impegnate in oltre 1300 interventi nella zona rossa, assistendo i residenti nel recupero dei loro beni e monitorando costantemente la stabilità del terreno. La situazione, tuttora critica, richiede un coordinamento preciso e una pianificazione a lungo termine per affrontare le vulnerabilità del territorio. La frana di Niscemi, più di 1000 gli sfollati in cerca di alloggio: si lavora senza sosta per la riqualificazione. L'apertura delle scuole fissata per lunedì 2 febbraio con il supporto di psicologi per gli studenti che ne avessero bisogno.