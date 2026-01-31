Niscemi arriva l' ordinanza di Protezione civile | Subito monitoraggio e analisi del rischio sulla frana

La Protezione civile di Niscemi ha emesso un’ordinanza per avviare subito un monitoraggio approfondito e analisi sul rischio di frane nel territorio. L’obiettivo è capire meglio le cause del dissesto idrogeologico e mettere in atto un sistema di sorveglianza efficace. Sono in corso indagini geognostiche, geotecniche e studi specifici per prevenire eventuali problemi e tutelare la popolazione.

La realizzazione di una analisi del rischio idrogeologico nel territorio del comune di Niscemi e di un programma di indagini geognostiche, geotecniche e di monitoraggio strumentale finalizzato ad accertare le cause del dissesto idrogeologico, oltre che la predisposizione di un sistema di sorveglianza. E’ quanto prevede per la frana di Niscemi l’ordinanza firmata dal Capo del Dipartimento della Protezione Civile Fabio Ciciliano relativa ai primi interventi urgenti in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito Calabria, Sardegna e Sicilia. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Niscemi, arriva l'ordinanza di Protezione civile: "Subito monitoraggio e analisi del rischio sulla frana" Approfondimenti su Niscemi Rischio Niscemi, la ricognizione del capo della Protezione Civile Ciciliano sulla frana La visita del capo del Dipartimento Ciciliano a Niscemi ha permesso di valutare la situazione della frana attraverso un sopralluogo aereo. Niscemi, Protezione civile: “frana più grande di quella del Vajont” La situazione a Niscemi resta critica. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Niscemi Rischio Argomenti discussi: Niscemi, si indaga per disastro colposo. Musumeci: Mutui sospesi, indagine amministrativa - Commissario e Protezione civile: programma di indagini geognostiche, geotecniche e di monitoraggio strumentale; Niscemi è in un'area ad altissimo rischio. Cronaca di 29 anni di emergenze e soldi mai spesi; Niscemi. la frana non s’arresta; L'intera collina di Niscemi, in Sicilia, sta crollando. Ventinove anni di ordinanze e finanziamenti ma quasi nessun intervento, tre periti della procura per la frana di NiscemiFrana ancora attiva. Si pensa a una rete di monitoraggio, ad impianti per convogliare le acque e a pozzi drenanti da mettere in opera appena si fermerà ... blogsicilia.it Niscemi, arriva l'ordinanza di Protezione civile: Subito monitoraggio e analisi del rischio sulla franaVerranno effettuate indagini geognostiche, geotecniche e di monitoraggio strumentale finalizzato ad accertare le cause del dissesto idrogeologico, oltre che la predisposizione di un sistema di sorvegl ... gazzettadelsud.it A Niscemi la frana non si ferma, dal governo travolto dall'emergenza arriva il solito scaricabarile - facebook.com facebook A Niscemi la frana non si ferma, dal governo travolto dall'emergenza arriva il solito scaricabarile x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.