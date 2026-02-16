niscemi meloni in visita nelle aree colpite dal ciclone harry

Arrivata in mattinata con Ciciliano per una ricognizione. Il premier aveva già visitato la Sicilia alla fine di gennaio. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

L’Arera ha deciso di sospendere le bollette nelle zone colpite dal ciclone Harry, tra cui Calabria, Sardegna e Sicilia.

La premier Giorgia Meloni ha sorvolato in elicottero le zone del Messinese e Catanese colpite dal ciclone Harry.

Meloni è in Sicilia, a Niscemi e nelle aree colpite dal ciclone HarryLa presidente del Consiglio Giorgia Meloni, a quanto si apprende, accompagnata dal capo del dipartimento della Protezione civile, Fabio Ciciliano, è giunta questa mattina in Sicilia per una ... ansa.it

Niscemi deve diventare un simbolo di ripartenza. Schifani, Meloni, avere fatto tanti errori. Il mio appello a voi è quello di profondere il massimo sforzo per Niscemi. Non voglio sentire parlare di abitazioni dislocate in altri comuni. Chi ha perso casa deve riavere - facebook.com facebook

