Niscemi Meloni in visita nelle aree colpite dal ciclone Harry
Il presidente Meloni si trova a Niscemi per visitare le zone devastate dal ciclone Harry, che ha causato allagamenti e danni alle infrastrutture. Questa mattina, accompagnata dall’assessore Ciciliano, ha percorso le strade allagate e incontrato alcuni residenti. Meloni aveva già visitato la Sicilia a fine gennaio, ma questa volta si concentra sulle conseguenze più recenti della tempesta.
Bollette, Arera le sospende nelle aree colpite dal ciclone Harry
L’Arera ha deciso di sospendere le bollette nelle zone colpite dal ciclone Harry, tra cui Calabria, Sardegna e Sicilia.
La premier Meloni sorvola in elicottero le aree colpite dal ciclone, poi va a Niscemi
La premier Giorgia Meloni ha sorvolato in elicottero le zone del Messinese e Catanese colpite dal ciclone Harry.
Niscemi, la frana si aggrava. Si indaga per disastro colposo
Niscemi deve diventare un simbolo di ripartenza. Schifani, Meloni, avere fatto tanti errori. Il mio appello a voi è quello di profondere il massimo sforzo per Niscemi. Non voglio sentire parlare di abitazioni dislocate in altri comuni. Chi ha perso casa deve riavere - facebook.com facebook
