Niscemi | la croce simbolo danneggiata dalla frana di gennaio torna alla comunità grazie a robot e soccorsi

A Niscemi, la croce simbolo, è stata ripristinata dopo essere stata danneggiata dalla frana di gennaio. La squadra di soccorso ha utilizzato robot specializzati per rimuovere i detriti e rimettere in sesto l’installazione. Questo intervento ha permesso di restituire alla comunità un elemento che rappresenta la sua tradizione e identità.

Niscemi riabbraccia il suo simbolo: la croce recuperata dopo la frana di gennaio. La comunità di Niscemi, in provincia di Caltanissetta, ha riaccolto un elemento fondamentale della sua identità: la croce danneggiata dalla frana che ha colpito il territorio lo scorso 25 gennaio. Grazie all’intervento coordinato di vigili del fuoco e polizia di stato, il simbolo religioso è stato recuperato e restituito al Comune nel pomeriggio del 15 febbraio 2026, segnando un passo importante verso la normalità dopo l’emergenza. La frana e il danno al simbolo della comunità. La fine di gennaio è stata segnata da un movimento franoso che ha colpito Niscemi, causando danni significativi al territorio e alla sua infrastruttura.🔗 Leggi su Ameve.eu Niscemi, recupero simbolo di fede: Croce distrutta dalla frana torna alla comunità dopo l’intervento di soccorso. A Niscemi, una frana ha danneggiato la Croce, simbolo di fede e identità locale, che ora viene recuperata grazie a un intervento di soccorso. Niscemi, case vicino alla frana non più abitabili. Cade la croce simbolo A Niscemi, le case vicino alla frana non possono più essere abitate. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Frana Niscemi, crolla la croce simbolo della resistenza; Frana Niscemi, crolla la croce simbolo della resistenza; Niscemi, è crollata la croce simbolo di speranza per il paese messo in ginocchio dalla frana; Frana a Niscemi, crolla anche la croce simbolo di speranza per il paese. Recuperata la croce simbolo di Niscemi, un segno di speranza nel dramma della frana: le memorie di vita che tornano ai proprietariDopo settimane di incertezze e disagi causati dalla frana del 25 gennaio 2026, arriva un barlume di speranza. Nel pomeriggio di domenica 15 febbraio, i vigili del fuoco e la polizia di Stato ... leggo.it Niscemi, un segno di speranza nel dramma della frana: recuperata la croce simbolo. Le memorie di vita che tornano ai proprietariUn segno di speranza nel dramma di Niscemi. Nel pomeriggio di domenica 15 febbraio 2026, un'operazione congiunta dei vigili del fuoco e della polizia ... msn.com Niscemi: recuperata la Croce facebook Niscemi, un segno di speranza nel dramma della frana: recuperata la croce simbolo. Le memorie di vita che tornano ai proprietari x.com