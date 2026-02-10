Niscemi case vicino alla frana non più abitabili Cade la croce simbolo

A Niscemi, le case vicino alla frana non possono più essere abitate. La Protezione civile ha deciso di mettere fuori uso gli immobili entro 50 metri dal pericolo. Fabio Ciciliano, responsabile della protezione civile, ha visitato la zona e ha comunicato la misura. Nel frattempo, una croce simbolo del luogo è caduta, suscitando attenzione tra la comunità locale.

A Niscemi le abitazioni entro 50 metri dal precipizio della frana non saranno più abitate. Lo ha annunciato il capo della Protezione civile, Fabio Ciciliano, in visita nella cittadina siciliana. Intanto è crollata nella voragine anche la croce diventata simbolo di resistenza. Servizio di Beatrice Bossi

