Vigili del fuoco operano in fascia a rischio a Niscemi dopo la frana | intervento urgente tra 10 e 50 metri

Da ameve.eu 6 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

I vigili del fuoco stanno lavorando senza sosta per mettere in sicurezza la zona a rischio a Niscemi. Dopo la frana che ha devastato parte del paese, gli uomini stanno intervenendo tra i 10 e i 50 metri dal fronte del movimento terra. La situazione resta critica, e le operazioni di messa in sicurezza continuano per evitare ulteriori crolli.

**Niscemi, la frana ha distrutto il paese. I vigili del fuoco sono pronti a entrare nella fascia più pericolosa: operazioni in via di attuazione tra i 10 e i 50 metri dal fronte della frana.** A Niscemi, nel cuore della Sicilia meridionale, l’epoca del terremoto e della frana sembra aver preso il sopravvento. La SS18, che collegava Bagnara e Niscemi, è andata in frana, lasciando un tracciato di detriti, un fronte instabile e un’area di intervento urgente. Oggi, a 10 giorni dalla frana, la Protezione Civile sta monitorando l’area con i droni, mentre i vigili del fuoco preparano un campo base per entrare nei territori più a rischio.🔗 Leggi su Ameve.euImmagine generica

Approfondimenti su Niscemi Frana

Frana Niscemi, vigili del fuoco lavorano per entrare in fascia tra 10 e 50 metri

I vigili del fuoco stanno lavorando per entrare nella fascia tra i 10 e i 50 metri della frana a Niscemi.

Crollo parziale di edificio a Niscemi dopo frana: tre piani in pericolo, intervento dei vigili del fuoco

Un edificio di tre piani nel quartiere Sante Croci a Niscemi si è sgretolato parzialmente dopo una frana.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Niscemi Frana

Argomenti discussi: Il sindaco di Castelforte incontra i Vigili del Fuoco; Torino: Conapo, solidarietà a polizia; Incendio a Campofelice: SS113 chiusa per fumo e roghi di plastica; Porto Recanati travolta da mareggiate e dall'esondazione del Musone: gravi i danni.

Frana di Niscemi, droni e squadre speciali per il recupero: vigili del fuoco pronti a entrare nella fascia più a rischioNISCEMI - Proseguono le operazioni legate alla frana di Niscemi. I rilievi effettuati con l’ausilio dei droni dovrebbero essere completati oggi, come ... newsicilia.it

vigili del fuoco operanoCaltanissetta, UIL FP Vigili del Fuoco: Gaspare Goto confermato al consiglio nazionale e alla segreteria regionale SiciliaA conclusione del primo Congresso Nazionale della UIL FP Vigili del Fuoco, in un proficuo  momento  di confronto e partecipazione  dei  delegati e rappresentanti di tutti i territori Nazionali  durant ... ilfattonisseno.it

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.