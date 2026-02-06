Vigili del fuoco operano in fascia a rischio a Niscemi dopo la frana | intervento urgente tra 10 e 50 metri
I vigili del fuoco stanno lavorando senza sosta per mettere in sicurezza la zona a rischio a Niscemi. Dopo la frana che ha devastato parte del paese, gli uomini stanno intervenendo tra i 10 e i 50 metri dal fronte del movimento terra. La situazione resta critica, e le operazioni di messa in sicurezza continuano per evitare ulteriori crolli.
**Niscemi, la frana ha distrutto il paese. I vigili del fuoco sono pronti a entrare nella fascia più pericolosa: operazioni in via di attuazione tra i 10 e i 50 metri dal fronte della frana.** A Niscemi, nel cuore della Sicilia meridionale, l’epoca del terremoto e della frana sembra aver preso il sopravvento. La SS18, che collegava Bagnara e Niscemi, è andata in frana, lasciando un tracciato di detriti, un fronte instabile e un’area di intervento urgente. Oggi, a 10 giorni dalla frana, la Protezione Civile sta monitorando l’area con i droni, mentre i vigili del fuoco preparano un campo base per entrare nei territori più a rischio.🔗 Leggi su Ameve.eu
Frana Niscemi, vigili del fuoco lavorano per entrare in fascia tra 10 e 50 metri
I vigili del fuoco stanno lavorando per entrare nella fascia tra i 10 e i 50 metri della frana a Niscemi.
Crollo parziale di edificio a Niscemi dopo frana: tre piani in pericolo, intervento dei vigili del fuoco
Un edificio di tre piani nel quartiere Sante Croci a Niscemi si è sgretolato parzialmente dopo una frana.
