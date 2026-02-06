Frana Niscemi vigili del fuoco lavorano per entrare in fascia tra 10 e 50 metri

I vigili del fuoco stanno lavorando per entrare nella fascia tra i 10 e i 50 metri della frana a Niscemi. Oggi dovrebbero concludersi i rilievi con i droni, che stanno aiutando a capire meglio la portata del movimento di terra. Le operazioni sono in corso e si spera di avere presto una mappa più chiara della situazione.

Conclusione imminente dei rilievi con i droni. Le operazioni di rilievo della frana di Niscemi effettuate con i droni dovrebbero concludersi nella giornata di oggi. A renderlo noto è stato il rappresentante del Dipartimento regionale di Protezione civile nel corso della riunione con il prefetto, svoltasi presso il Centro di coordinamento soccorsi allestito nella sala della Protezione civile della prefettura di Caltanissetta. Il monitoraggio aereo è fondamentale per valutare le condizioni di sicurezza e stabilire se i vigili del fuoco possano intervenire nella fascia rossa compresa tra 0 e 50 metri dal fronte della frana, consentendo il recupero di oggetti personali, abbigliamento e beni di prima necessità dalle abitazioni evacuate.

