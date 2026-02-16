Niscemi frana | Meloni valuta danni e nomina commissario per la ricostruzione del territorio

La frana a Niscemi ha costretto la presidente Meloni a visitare il territorio e a valutare i danni provocati dal crollo di alcune zone. La caduta di terra ha danneggiato alcune strade e ha reso difficile il passaggio di veicoli e persone. Per accelerare gli interventi, Meloni ha deciso di nominare un commissario speciale incaricato di coordinare i lavori di ricostruzione. La visita si è conclusa con l’annuncio di un aiuto immediato per le famiglie colpite e con la promessa di interventi rapidi.

Niscemi nel cuore della Sicilia: la Presidente Meloni tra emergenza frana e promesse di ricostruzione. La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha visitato oggi, 16 febbraio 2026, Niscemi, in provincia di Caltanissetta, per un sopralluogo nelle aree colpite da una recente frana. L’obiettivo della missione è valutare le necessità immediate e definire un piano di intervento per sostenere la comunità locale, con l’annuncio di un commissario straordinario e l’impegno di risorse economiche per la ricostruzione. La visita segue giorni di preoccupazione per la stabilità del territorio e le conseguenze sulle abitazioni e le attività commerciali.🔗 Leggi su Ameve.eu

La Procura di Gela sta indagando sulla frana avvenuta a Niscemi, un evento che ha causato danni alle abitazioni e ha sollevato dubbi sulla sicurezza del territorio.

