Niscemi frana | Meloni valuta danni e nomina commissario per la ricostruzione del territorio
La frana a Niscemi ha costretto la presidente Meloni a visitare il territorio e a valutare i danni provocati dal crollo di alcune zone. La caduta di terra ha danneggiato alcune strade e ha reso difficile il passaggio di veicoli e persone. Per accelerare gli interventi, Meloni ha deciso di nominare un commissario speciale incaricato di coordinare i lavori di ricostruzione. La visita si è conclusa con l’annuncio di un aiuto immediato per le famiglie colpite e con la promessa di interventi rapidi.
Niscemi nel cuore della Sicilia: la Presidente Meloni tra emergenza frana e promesse di ricostruzione. La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha visitato oggi, 16 febbraio 2026, Niscemi, in provincia di Caltanissetta, per un sopralluogo nelle aree colpite da una recente frana. L’obiettivo della missione è valutare le necessità immediate e definire un piano di intervento per sostenere la comunità locale, con l’annuncio di un commissario straordinario e l’impegno di risorse economiche per la ricostruzione. La visita segue giorni di preoccupazione per la stabilità del territorio e le conseguenze sulle abitazioni e le attività commerciali.🔗 Leggi su Ameve.eu
Niscemi, frana: Fondazione Federico II stanzia 80mila euro per la ricostruzione e il rilancio del territorio.
La Fondazione Federico II ha deciso di mettere a disposizione 80.
Niscemi, frana sotto inchiesta: Procura ricostruisce dinamica e valuta rischi idrogeologici del territorio.
La Procura di Gela sta indagando sulla frana avvenuta a Niscemi, un evento che ha causato danni alle abitazioni e ha sollevato dubbi sulla sicurezza del territorio.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Frana a Niscemi, crolla anche la croce simbolo di speranza per il paese; Extinction Rebellion: Poster contro Meloni a Torino, riferimento a Niscemi e Cortina.
Meloni a Niscemi: Subito 150 milioni per la frana. Forzare i tempi? Sarei pazza. Ciciliano sarà commissario straordinarioLa premier ha visitato il paese siciliano sconvolto da una frana dopo il ciclone Harry. Mercoledì il consiglio dei ministri adotterà un provvedimento che sarà immediatamente operativo. Meloni: I sold ... quotidiano.net
Sicilia, Meloni incontra gli sfollati: Per Niscemi 150 milioni. Aiuti anche a Sardegna e CalabriaPer Niscemi c’è uno stanziamento specifico da 150 milioni di euro. Lo ha annunciato la Presidente del Consiglio Giorgia ... iltempo.it
Frana a Niscemi, la Meloni in Sicilia annuncia il decreto maltempo: «Stanziati 150 milioni e Fabio Ciciliano come commissario straordinario» - facebook.com facebook
A Niscemi la frana continua a mangiarsi pezzi di città. Nelle province siciliane il ciclone Harry ha mangiato pezzi di economia. In mezzo c’è il governo Meloni. O meglio: il suo grande classico. L’attesa. I giornali raccontano due storie che in realtà sono la stessa x.com