Niscemi frana | Fondazione Federico II stanzia 80mila euro per la ricostruzione e il rilancio del territorio

La Fondazione Federico II ha deciso di mettere a disposizione 80.000 euro per aiutare Niscemi a riprendersi dalla frana che ha colpito il territorio. La somma servirà a ricostruire e rilanciare la zona, ancora ferita dall’evento. La decisione arriva dopo aver constatato i danni e l’urgenza di interventi concreti per la comunità locale.

La Fondazione Federico II si prepara a destinare circa 80.000 euro alla comunità di Niscemi, in Sicilia, duramente colpita da una recente frana. L'iniziativa, proposta dal presidente dell'Assemblea Regionale Siciliana Gaetano Galvagno, prevede l'impiego dell'1% dei ricavi lordi dell'ente per sostenere la ricostruzione e il rilancio del territorio. La decisione formale è attesa a breve dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione. La notizia giunge in un momento particolarmente delicato per Niscemi, una cittadina che si sta confrontando con le conseguenze di un evento naturale che ha profondamente segnato il suo tessuto sociale ed economico.

