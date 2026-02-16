Niscemi e non solo | l'Italia intera è a rischio frane

A Niscemi, alcune case sono state travolte da una frana causata dal passaggio del ciclone Harry, che ha portato forti piogge in tutta Italia. La terra si è staccata dal costone di una montagna, facendo crollare decine di abitazioni costruite troppo vicine al bordo. La pianura circostante si è allagata e il rischio di ulteriori smottamenti cresce con le piogge previste nei prossimi giorni.

È successo a Niscemi con decine di case costruite sul costone di una montagna e franate dopo l’arrivo in Sicilia del ciclone Harry, che ha spazzato via interi pezzi di territorio. La tragedia ha coinvolto centinaia di persone, intere famiglie che in una manciata di minuti hanno perso tutto ciò che avevano. Niscemi, l’incubo della frana: 1.500 persone perdono la casa in poche ore X Leggi anche › Frana di Ischia, 8 vittime accertate. Di chi è colpa, tra abusi, condoni e clima? Un dramma che purtroppo potrebbe ripetersi in altre regioni. L’ultimo rapporto dell’ Ispra, l’Istituto per la ricerca ambientale, individua tutte le aree a rischio, ma poi va oltre. 🔗 Leggi su Iodonna.it

La mappa del rischio in Italia si allarga.

Un quarto dell’Italia è a rischio frane, e in alcune zone il problema si fa serio.

