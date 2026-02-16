Niscemi e non solo | l'Italia intera è a rischio frane
A Niscemi, alcune case sono state travolte da una frana causata dal passaggio del ciclone Harry, che ha portato forti piogge in tutta Italia. La terra si è staccata dal costone di una montagna, facendo crollare decine di abitazioni costruite troppo vicine al bordo. La pianura circostante si è allagata e il rischio di ulteriori smottamenti cresce con le piogge previste nei prossimi giorni.
È successo a Niscemi con decine di case costruite sul costone di una montagna e franate dopo l’arrivo in Sicilia del ciclone Harry, che ha spazzato via interi pezzi di territorio. La tragedia ha coinvolto centinaia di persone, intere famiglie che in una manciata di minuti hanno perso tutto ciò che avevano. Niscemi, l’incubo della frana: 1.500 persone perdono la casa in poche ore X Leggi anche › Frana di Ischia, 8 vittime accertate. Di chi è colpa, tra abusi, condoni e clima? Un dramma che purtroppo potrebbe ripetersi in altre regioni. L’ultimo rapporto dell’ Ispra, l’Istituto per la ricerca ambientale, individua tutte le aree a rischio, ma poi va oltre. 🔗 Leggi su Iodonna.it
Non solo Niscemi, il 94% dei comuni è a rischio per frane, alluvioni e valanghe
La mappa del rischio in Italia si allarga.
Le Niscemi d'Italia: un quarto del Paese è a rischio frane. Case abusive al 42%
Un quarto dell’Italia è a rischio frane, e in alcune zone il problema si fa serio.
DEVELOPING: Massive Sicily,Italy Landslide Still ACCELERATING! Coastal Town Collapsing
Argomenti discussi: Non solo Niscemi: i paesi seduti su una frana; Niscemi, una frana con molte cause: dalla mancata prevenzione all’impianto fognario; Niscemi, non è solo il centro abitato ad essere in pericolo; Il gioco dell’oca L’intelligenza artificiale accelera le inchieste su Niscemi, ma non colma l’indolenza politica.
Niscemi e non solo: l'Italia intera è a rischio franeL'ultimo rapporto dell'Ispra parla chiaro: più di un milione di italiani abita in aree di elevata o molto elevata pericolosità causa frane e dissesti
Frana Niscemi, allarme ignorato dal 2019/ Relazione del Genio civile anticipava quello che poi è successoFrana Niscemi, relazione Genio civile 2019 lanciava l'allarme e anticipava quello che poi è successo, ma è stata ignorata e le opere mai realizzate
Due terzi delle frane inattive europee sono state registrate in Italia. Niscemi ci insegni a ricostruire in sicurezza
Due terzi delle frane inattive europee sono state registrate in Italia. Niscemi ci insegni a ricostruire in sicurezza