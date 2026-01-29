Un quarto dell’Italia è a rischio frane, e in alcune zone il problema si fa serio. Le case abusive sono al 42%, e molte comunità vivono con il timore costante di un’alluvione o di un crollo. Tra le località più colpite ci sono Niscemi e altri centri del Sud, dove le autorità cercano di intervenire, ma le criticità restano. La situazione resta tesa, con cittadini che chiedono interventi rapidi e concreti.

Barone, Laterza, Panni, Arco Felice, Vietri, Piano Cataldo, Formia, Avezzano, Tucciarello, San Cassiano. E ancora: Roccaprebalza, Corte Brugnatella, Finalborgo. Sono paesini, spesso minuscoli ma antichi che si trovano in aree classificate ad altissimo rischio frane. Potrebbero essere delle nuove Niscemi? Ovviamente non è possibile dirlo ma le condizioni del terreno su cui sorgono raccontano di una situazione che potrebbe degenerare con appena due giorni di pioggia intensa. A fotografare la situazione di un'Italia a rischio sgretolamento sono le mappe di Ispra, l'istituto per la Protezione ambientale che, seppur in differita rispetto all'attualità, aggiornano i cambiamenti del suolo e del dissesto idrogeologico. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Le Niscemi d'Italia: un quarto del Paese è a rischio frane. Case abusive al 42%

Approfondimenti su Niscemi Italia

La frana a Niscemi ha causato ingenti danni, con un fronte in espansione e numerose case a rischio crollo.

La frana di Niscemi continua a rappresentare un rischio per le abitazioni situate sul bordo del precipizio.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Niscemi Italia

Argomenti discussi: Sicilia, dopo il ciclone Harry la frana di Niscemi; Quella frana a Niscemi, simbolo dell’Italia fragile; L’Italia, che frana! Niscemi in bilico ricorda che siamo un Paese dai piedi di argilla. Dal 1918 sono state 17.000 le gravi frane in 14.000 luoghi, con 5.939 vittime e 1,2 mld di euro all’anno di danni. Delle 750.000 frane Ue, 620.808 sono nostre; Niscemi: una devastazione che viene da lontano.

Frana a Niscemi, ecco le zone a rischio in Italia e quando il terreno può crollare. La mappa di tutti i pericoliLa frana a Niscemi ha fatto scattare l'allarme sul dissesto idrogeologico in Italia e le zone a rischio. L’incremento delle aree urbanizzate, a partire dal secondo dopoguerra, ha ... ilmattino.it

Frana in Sicilia, il geologo Mario Tozzi: «Altre Niscemi in Italia sono certezza, ecco le città a rischio. Il cambiamento climatico accelera i disastri»La frana che ha colpito Niscemi, cittadina in provincia di Caltanissetta che rischia di sparire, non è un evento improvviso né imprevedibile. A spiegarlo è Mario ... leggo.it

La frana che ha colpito Niscemi, in Sicilia, non è un caso isolato: l’Italia è un Paese fragile e molto esposto ai rischi idrogeologici. Secondo gli ultimi dati ISPRA, il 94,5% dei Comuni italiani è a rischio per frane, alluvioni, valanghe o erosione costiera e 1 mil - facebook.com facebook

L'analisi politica del cittadino medio inizia ad "affinarsi", in Italia! #Niscemi x.com