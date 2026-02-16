Nioh 3 gli Yokai ti rendono la vita un inferno? Ecco come dominarli da subito | le migliori build per samurai e ninja

Nioh 3, i Yokai complicano la vita ai giocatori, spingendoli a cercare strategie efficaci per affrontarli. Il Team Ninja ha mantenuto la difficoltà alta, come nelle precedenti versioni, rendendo il gioco particolarmente impegnativo per chi vuole sconfiggere gli avversari. Per aiutare i giocatori a sopravvivere più facilmente, sono state ideate due build specifiche, una per samurai e una per ninja, che migliorano le capacità di combattimento e facilitano le battaglie contro gli yokai. Queste configurazioni sono state testate da appassionati e si rivelano subito utili per affrontare le sfide più dure

Fedeli alla linea scelta sin dall'esordio della saga, il Team Ninja ha reso anche il terzo capitolo di Nioh decisamente complesso da portare a termine: ecco come fare a costruire immediatamente due build che renderanno il viaggio tra gli yokai un po' meno complesso. Quando Nioh è uscito su PS4 è stato una vera e propria sorpresa. Il titolo creato dal Team Ninja (creatori tra gli altri giochi di Ninja Gaiden) riprendeva lo stile dei souls di Fromsoftware, ma lo declinava in una maniera completamente differente. Non solo la gestione della stamina era più adrenalinica – la meccanica del Ki consente di portare avanti delle combo decisamente lunghe senza far svuotare mai del tutto la barra – ma proponendo un sistema di combattimento più profondo, tecnico e votato all'attacco.