Il primo a parlare di sistema para-mafioso al Csm fu Nino Di Matteo Nordio schiva gli attacchi

Nino Di Matteo ha chiamato “sistema para-mafioso” il meccanismo che, secondo lui, favorisce infiltrazioni criminali nelle istituzioni, e questa affermazione ha suscitato molte polemiche al Csm. Nordio, invece, evita di rispondere agli attacchi e si concentra sul suo operato. Recentemente, il giudice ha dichiarato che il sorteggio delle nomine può interrompere questo sistema corrotto, che alcuni descrivono come un vero e proprio nido di malcostume. Un esempio concreto di questa battaglia si è visto nel tentativo di riformare le procedure di assegnazione degli incarichi.

"Il sorteggio rompe questo meccanismo 'para-mafioso', questo verminaio correntizio come l'ha definito l'ex procuratore antimafia Benedetto Roberti, poi eletto con il Pd al Parlamento europeo. Un mercato delle vacche. Lo scandalo Palamara ha mostrato tutto questo: ma hanno messo il coperchio su questo scandalo, 4 o 5 disgraziati costretti alle dimissioni e poi nulla è cambiato", così ha detto Carlo Nordio al Mattino di Padova. Parole che l'opposizione ha provato ad usare contro il ministro della Giustizia dandogli dell'"inadeguato, dell'"indecente", addirittura dell'"eversivo". Eppure l'intervista al Il Mattino di Padova è una dichiarazione politica coerente con l'impianto della riforma che Nordio difende da mesi: la convinzione che il sistema di autogoverno della magistratura sia diventato un meccanismo chiuso, dominato da logiche correntizie che incidono sulle carriere e, indirettamente, sull'equilibrio tra accusa e giudice.