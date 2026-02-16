Clicca qui per guardare il video dell'intervento del pm Nino Di Matteo all'assemblea dell'Anm del 2019. Il Fronte del No al referendum pensava di avere fatto 1-1. Dopo la bufera causata dalle parole pronunciate dal procuratore di Napoli Nicola Gratteri sugli elettori del Sì «indagati» o legati a centri di potere come la «massoneria deviata», ieri, i nemici della riforma hanno cercato di pareggiare il conto utilizzando un’intervista rilasciata dal Guardasigilli Carlo Nordio al Mattino di Padova. Per il ministro, Gratteri «avrebbe superato tutti i limiti della decenza». E sulla presunta precisazione del procuratore è stato ancora più duro: «Peggio el tacon del sbrego. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Nordio: «Csm para mafioso». Ira di Pd e Anm, ma lo diceva pure il pm Nino Di Matteo

Nino Di Matteo ha chiamato “sistema para-mafioso” il meccanismo che, secondo lui, favorisce infiltrazioni criminali nelle istituzioni, e questa affermazione ha suscitato molte polemiche al Csm.

Il pm antimafia Nino Di Matteo ha detto che il sistema di nomine al Csm funziona come un'organizzazione mafiosa.

