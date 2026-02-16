Nordio | Csm para mafioso Ira di Pd e Anm ma lo diceva pure il pm Nino Di Matteo
Il Fronte del No al referendum pensava di avere fatto 1-1. Dopo la bufera causata dalle parole pronunciate dal procuratore di Napoli Nicola Gratteri sugli elettori del Sì «indagati» o legati a centri di potere come la «massoneria deviata», ieri, i nemici della riforma hanno cercato di pareggiare il conto utilizzando un'intervista rilasciata dal Guardasigilli Carlo Nordio al Mattino di Padova. Per il ministro, Gratteri «avrebbe superato tutti i limiti della decenza». E sulla presunta precisazione del procuratore è stato ancora più duro: «Peggio el tacon del sbrego.
Il primo a parlare di “sistema para-mafioso” al Csm fu Nino Di Matteo. Nordio schiva gli attacchi
Nino Di Matteo ha chiamato “sistema para-mafioso” il meccanismo che, secondo lui, favorisce infiltrazioni criminali nelle istituzioni, e questa affermazione ha suscitato molte polemiche al Csm.
"Correnti e metodo mafioso al Csm". L'ipocrisia di sinistra e Anm su Nordio e le stesse parole del pm Di Matteo
Il pm antimafia Nino Di Matteo ha detto che il sistema di nomine al Csm funziona come un'organizzazione mafiosa.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
