Nikola Vlašic ha conquistato una nuova opportunità in Inghilterra dopo aver lasciato l’Hibernian, attratto dal desiderio di mettersi alla prova in Premier League. In Croazia, il suo nome richiama subito Blanka Vlašic, campionessa olimpica e mondiale nel salto in alto, che ha portato gloria al paese con le sue medaglie. Ora, Nikola cerca di affermarsi come uno dei talenti emergenti del calcio internazionale, puntando a consolidare la sua carriera.

In Croazia quando si pronuncia il cognome Vlaši? viene in mente Blanka: i suoi ori ai Mondiali, le sue medaglie olimpiche nel salto in alto. Blanka Vlaši? è stata, come scrisse il giorno del suo addio all'atletica il Ve?ernji list, il quotidiano croato più letto, "l'orgoglio di un paese intero, l'atleta capace di esprimere forza, grazia ed eleganza e di dare alla Croazia un senso d'unità sportiva senza eccezioni o distinguo". Blanka Vlaši? è ancora adesso, nonostante si sia ritirata nel 2016, nelle primissime posizioni tra gli atleti più conosciuti e stimati in Croazia. Se la gioca ancora con Luka Modric e il capitano della Nazionale di pallanuoto Marko Bija?. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

