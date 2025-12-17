Magie al Museo | arriva il laboratorio pop-up per grandi e piccini

Il Museo Medievale di Fossanova si trasforma in un regno di fantasia domenica 21 dicembre alle 11, con un laboratorio pop-up dedicato a grandi e piccini. Un’occasione speciale per immergersi nella magia natalizia, dando vita a biglietti d’auguri fatti a mano tra colori, creatività e atmosfere incantate. Preparati a vivere un’esperienza unica che unisce arte, divertimento e tradizione in un contesto suggestivo.

Domenica 21 dicembre alle ore 11 il Museo Medievale di Fossanova si riempie di creatività e fantasia!Si terrà un'attività speciale pensata per bambini e famiglie, dove sarà possibile creare un biglietto d'auguri unico e fatto a mano, tra magia, colori e atmosfera natalizia. Un momento divertente.

“Magie d’inverno”: nei musei senesi appuntamenti per i più piccoli - Tornano, anche quest’anno, gli appuntamenti di dicembre nei musei senesi, dedicati ai più piccoli e alle famiglie: si intitola, infatti, Magie ... ilcittadinoonline.it

Magia delle feste al Museo Carnico tra luci e creatività: tutte le attività dal 14 dicembre - 00, arriva “La Calza magica della Befana”, un appuntamento che guiderà i partecipanti nella ... nordest24.it

Magie di Natale 2025 – Luci e colori Il 16 dicembre il Natale passa anche attraverso la storia al Museo Archeologico Lavinium. Museo Archeologico Lavinium Dalle 15.00 alle 18.00 – “Nuove Voci dalla collezione” Ingresso e visite guidate gratuite su - facebook.com facebook

