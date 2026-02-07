Olimpiadi Milano-Cortina 2026 | chi sono Sara Conti e Niccolò Macii gli ex compagni di vita ancora uniti nel pattinaggio

Sara Conti e Niccolò Macii continuano a gareggiare insieme, nonostante abbiano già concluso la loro storia d’amore. I due ex compagni di vita si presentano ancora uniti in pista, dimostrando che la collaborazione sportiva può andare avanti anche senza un legame sentimentale. A pochi mesi dalle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, si allenano duramente, dimostrando che la sincronia può essere mantenuta anche lontano dal cuore.

Si può viaggiare in perfetta sincronia a livello sportivo dopo aver avuto una relazione sentimentale poi conclusa? La risposta è sì, come dimostrano i due pattinatori artistici su ghiaccio Sara Conti e Niccolò Macii. 25enne di Alzano Lombardo lei, 30enne di Milano lui, i due sono pronti a partecipare per la prima volta in carriera alle Olimpiadi Milano-Cortina 2026. Un esordio ai Giochi Invernali, a due passi da casa e con il chiaro obiettivo di provare a vincere una medaglia. Olimpiadi Milano-Cortina 2026, da Brignone e Goggia fino a Fontana: ecco tutti gli atleti lombardi Non sarà impresa facile, ma sia il loro palmares che la storia di resilienza che li accomuna come coppia spiegano come tutto può essere possibile. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Approfondimenti su Milano Cortina 2026

Sara Conti e Niccolò Macii non prenderanno parte ai Campionati Europei di pattinaggio artistico 2026, in programma a Sheffield dal 14 gennaio.

Road To Milano Cortina 2026 - Sara Conti e Niccolò Macii - pattinaggio di figura

Argomenti discussi: Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026: italiani in gara domani, giovedì 5 febbraio; Cosa fare a Milano durante i Giochi Invernali Milano Cortina 2026; Quattro cose da sapere sulle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026; Olimpiadi Milano Cortina, chi inquina non può sponsorizzare i Giochi!.

