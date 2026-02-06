Prosegue la terza giornata di gare alle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026. I gironi di curling continuano con partite intense, mentre oggi si fanno spazio anche le squadre di pattinaggio artistico. In pista, la coppia italiana Sara Conti e Niccolò Macii si prepara ad affrontare le loro esibizioni, in attesa della cerimonia di apertura prevista questa sera. La giornata si presenta ricca di attesa e adrenalina, con gli atleti pronti a scendere in campo.

I n attesa delle Cerimonia di Apertura di stasera, oggi va in scena la terza giornata di gare delle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026. Da mercoledì sono in corso infatti le qualificazioni del doppio misto del curling con i campioni olimpici in carica Stefania Constantini e Amos Mosaner. Milano Cortina 2026, lo sport sale in passerella: la prima sfilata olimpica della storia X Leggi anche › Dove vedere la Cerimonia di Apertura Olimpiadi 2026 in tv: orario, programma e super ospiti In giornata si apre anche il programma di pattinaggio con l’Italia che schiera subito, nel pattinaggio di figura, un’altra coppia di assi: Sara Conti e Niccolò Macii. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Proseguono i gironi round robin di curling e scende in pisya il pattinaggio artistico a squadre con la coppia Sara Conti e Niccolò Macii

Approfondimenti su Milano Cortina2026

Sara Conti e Niccolò Macii non prenderanno parte ai Campionati Europei di pattinaggio artistico 2026, in programma a Sheffield dal 14 gennaio.

Questa mattina si sono aperte le gare di pattinaggio artistico ai Giochi di Milano Cortina 2026.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Milano Cortina2026

Conference Cup. Gironi e date del Qualification Round IIMercoledì sono stati sorteggiati a Zagabria i gironi del Qualification Round II della Conference Cup maschile e femminile. La seconda fase del torneo maschile si disputerà dal 20 al 22 febbraio 2026 ... federnuoto.it

Ci sono emozioni che non hanno bisogno di tante parole. L’intesa tra Sara Conti e Niccolò Macii si vede nei dettagli, nei gesti, persino in un semplice caffè prima di entrare in pista. Eleganza è anche questo: naturalezza, armonia, complicità autentica. Un viag facebook