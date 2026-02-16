Neurologia ad Alghero il centrodestra rivendica l’apertura

Il centrodestra ad Alghero rivendica l’apertura della Neurologia al Marino, fatto che ha causato una forte reazione politica. La decisione di attivare il reparto ha suscitato polemiche tra le forze di governo e opposizione, entrambe desiderose di mettere in evidenza il proprio ruolo. In città, molti cittadini attendono con interesse di poter usufruire di un servizio così importante, mentre le discussioni sulla gestione dell’ospedale continuano a infiammare il dibattito locale.

Alghero, la Neurologia al Marino: il Centrodestra Rivendica un Progetto Controvento. Alghero celebra l'apertura di un nuovo servizio di Neurologia presso l'Ospedale Marino, un traguardo che il centrodestra sardo rivendica con decisione. La polemica sulla paternità dell'iniziativa riaccende il dibattito sulla continuità amministrativa e sul ruolo delle diverse forze politiche nello sviluppo della sanità locale, in un contesto di delicate equilibri istituzionali. Un Percorso Radicato nel Tempo. La vicenda che ha portato all'attivazione della Neurologia all'Ospedale Marino non è un evento isolato, ma il risultato di una pianificazione precisa avviata nella precedente legislatura regionale.