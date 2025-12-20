Presidente e vicepresidente della Regione Lombardia rivendicano di non aver aumentato le tasse. I capigruppo di maggioranza sottolineano gli investimenti previsti nel prossimo trienno. Per le opposizioni di centrosinistra si tratta invece di "un’occasione sprecata". Questo, in sintesi, lo spettro di posizioni sulla manovra di Bilancio 2026-2028, una manovra da 34 miliardi di euro, 24 dei quali sulla sanità, approvata ieri dal Consiglio regionale coi soli voti del centrodestra. Ben 6.700 gli emendamenti delle minoranze, decisiva l’intesa raggiunta tra maggioranza e minoranze, che hanno ottenuto impegni per poco più di 25 milioni di euro. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Regione, varato il Bilancio. Il centrodestra: tasse ferme. Il centrosinistra rivendica i fondi su casa e disabilità

