In vista del vertice tra le forze di centrodestra in Irpinia, l’Esecutivo Provinciale di Fratelli d’Italia si è riunito in fretta. La riunione è avvenuta con un’ora di ritardo, a causa dei funerali di Michelangelo Ciarcia, che si sono svolti presso la sede del Coordinamento di Avellino. FDI ha ribadito il suo ruolo attivo nel coordinamento locale, mentre gli altri partiti del centrodestra si sono presentati per discutere le prossime mosse politiche. La riunione si è concentrata sulle

Tempo di lettura: 2 minuti In vista del vertice interpartitico delle forze politiche del centrodestra irpino, posticipato di un’ora per la concomitanza dei funerali di Michelangelo Ciarcia presso la sede del Coordinamento di Avellino di Fratelli d’italia, si è riunito l’Esecutivo Provinciale del Partito. L’appuntamento si inserisce nel quadro delle periodiche attività e si colloca in un contesto politico e istituzionale di particolare rilievo, rappresentando un momento di indirizzo strategico e di consolidamento dell’azione politica sul territorio. Il confronto è volto a rafforzare la capacità di iniziativa della classe dirigente provinciale, a coordinare le attività politiche e organizzative dei prossimi mesi e a strutturare un percorso coerente con la linea riformatrice e di governo espressa a livello nazionale. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Comune, centrodestra al confronto: FDI rivendica ruolo attivo

Approfondimenti su Avellino Politiche

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Avellino Politiche

Argomenti discussi: Candidato del centrodestra a Viadana, Lega: Decide il regionale; Il centrodestra cerca l'accordo sul bilancio, ma senza il sindaco l'opposizione non tratta: Venga in aula; Giordano non molla sulle primarie, primo confronto nel centrodestra; Calenda a FI: Felice se potremo lavorare insieme. E attacca Salvini.

Quote rosa, la foto del centrodestra accende il dibattito. Gandi: Parità di genere non contemplata. È buferaIl post pubblicato dal vicesindaco Gandi ha suscitato numerose reazioni dal mondo politico e dalle quote rosa sulla rappresentanza femminile nelle istituzioni ... bergamonews.it

Reggio Circoscrizioni, il centrodestra dice no al listone unicoSecondo l’opposizione la nuova formula elettorale riduce il confronto politico e crea confusione tra gli elettori. Annunciata una segnalazione alla Prefettura ... corrieredellacalabria.it

Si va verso l’organizzazione del Brianza Pride 2026, ma le polemiche per quello del 2025 svolto ad Arcore non si sono affatto placate. A riportarle in auge ci ha pensato la minoranza di centrodestra del Comune di Lesmo, con una richiesta di scuse e di un atto - facebook.com facebook