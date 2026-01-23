Tiziana Nisini condivide il suo percorso di fronte al tumore, evidenziando come la malattia possa alterare gli equilibri di vita e priorità. Ogni anno in Italia vengono diagnosticati circa 2.000 nuovi casi, e affrontare questa sfida richiede coraggio e determinazione. La testimonianza di Nisini sottolinea l'importanza di reagire e di trovare forza, anche nelle difficoltà, per sostenere sé stessi e gli altri in momenti complessi.

Arezzo, 23 gennaio 2026 – “La battaglia in parlamento e quella contro la malattia. Perchè chi ci è passato lo sa: il tumore ribalta i piani, cambia le priorità, eppure tra le pieghe del dolore c’è la forza di reagire e farlo anche per gli altri. Nelle sedute di chemio, scatta una straordinaria umanità, una sorellanza che unisce e consola, incoraggia. Tiziana Nisini, deputata della Lega, porta avanti la sua battaglia “per tutte le donne” e lo fa a Montecitorio con una proposta di legge “per garantire alle donne che si ammalano un numero maggiore di specialisti”. E racconta la sua esperienza dalla diagnosi alla cura. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Tiziana Nisini: “Così affronto il tumore”. La paura e il percorso di cura. Ogni anno scoperti 2mila casi

