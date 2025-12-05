Meghan Markle il padre tra la vita e la morte | amputata la gamba Lei non reagisce
Il padre di Meghan Markle, Thomas, è stato sottoposto a un intervento chirurgico d’urgenza per salvargli la vita, durante il quale si è reso necessario amputargli una gamba. La Duchessa del Sussex non ha rilasciato alcuna dichiarazione al proposito. Ed è stata critica per aver pubblicato su Instagram video promozionali della sua serie, in concomitanza con l’operazione. Meghan Markle, suo padre tra la vita e la morte: operato d’urgenza. Thomas Markle, il padre di Meghan, è stato sottoposto mercoledì 3 dicembre a un intervento chirurgico durato tre ore per l’asportazione del piede sinistro e della parte inferiore della gamba, dopo che un coagulo di sangue ha bloccato la circolazione e l ‘arto è diventato nero. 🔗 Leggi su Dilei.it
