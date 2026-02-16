Nel cielo arriva l’Anello di Fuoco | dove e come vedere l’eclissi anulare di Sole durerà solo 1 minuto e 52 secondi

Il cielo si anima con l’arrivo dell’Anello di Fuoco, un’eclissi anulare di Sole che si osserva solo in alcune zone e dura meno di due minuti. Questa volta, il fenomeno si verifica domani 17 febbraio alle 13:12, sopra l’Antartide, e rappresenta la prima eclissi solare dell’anno. Durante l’evento, il Sole si trasforma in un cerchio luminoso, creando un effetto spettacolare che cattura l’attenzione di appassionati e astronomi.

Il cielo si prepara a regalare uno spettacolo astronomico raro e affascinante. Domani 17 febbraio, alle ore 13:12 italiane, sopra la fascia dell’Antartide si verificherà la prima eclissi solare dell’anno, un fenomeno che trasformerà la nostra stella in un luminoso anello di fuoco visibile per un tempo brevissimo. Si tratta di un’ eclissi solare anulare, un evento che si manifesta quando la Luna si interpone esattamente tra il Sole e la Terra, occultando la maggior parte del disco solare ma lasciando visibile il bordo esterno. Il risultato è un anello luminoso che circonda la sagoma scura del nostro satellite, creando un effetto visivo spettacolare che ha guadagnato il soprannome di anello di fuoco. 🔗 Leggi su Cultweb.it

