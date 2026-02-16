Nel cielo arriva l’Anello di Fuoco | dove e come vedere l’eclissi anulare di Sole durerà solo 1 minuto e 52 secondi
Il cielo si anima con l’arrivo dell’Anello di Fuoco, un’eclissi anulare di Sole che si osserva solo in alcune zone e dura meno di due minuti. Questa volta, il fenomeno si verifica domani 17 febbraio alle 13:12, sopra l’Antartide, e rappresenta la prima eclissi solare dell’anno. Durante l’evento, il Sole si trasforma in un cerchio luminoso, creando un effetto spettacolare che cattura l’attenzione di appassionati e astronomi.
Il cielo si prepara a regalare uno spettacolo astronomico raro e affascinante. Domani 17 febbraio, alle ore 13:12 italiane, sopra la fascia dell’Antartide si verificherà la prima eclissi solare dell’anno, un fenomeno che trasformerà la nostra stella in un luminoso anello di fuoco visibile per un tempo brevissimo. Si tratta di un’ eclissi solare anulare, un evento che si manifesta quando la Luna si interpone esattamente tra il Sole e la Terra, occultando la maggior parte del disco solare ma lasciando visibile il bordo esterno. Il risultato è un anello luminoso che circonda la sagoma scura del nostro satellite, creando un effetto visivo spettacolare che ha guadagnato il soprannome di anello di fuoco. 🔗 Leggi su Cultweb.it
Nuova eclissi solare il 17 febbraio 2026, dove sarà visibile l’anello di fuoco
Il 17 febbraio 2026 gli italiani potranno assistere a un evento raro: un’eclissi di Sole anulare.
“La Luna oscurerà completamente il Sole per 6 minuti e 23 secondi, sarà l’eclissi più lunga del secolo”: ecco dove e quando osservarla
L'eclissi solare totale più lunga del secolo, con un oscuramento di 6 minuti e 23 secondi, offrirà un evento astronomico unico nel suo genere.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Portare il cielo dove non arriva: l'astrofisica Ersilia Vaudo mette 4mila bambini col naso all'insù; Briciole al cielo presentato a Morfasso; Allineamento pianeti previsto per il 28 febbraio; Portare la scienza dove non arriva: Il Cielo Itinerante APS e iliad Italia avvicinano alle STEM oltre 1.400 bambini.
Arriva la Luna piena della Neve, lo spettacolo più luminoso nel cielo di febbraioLa Luna della Neve illumina il cielo di febbraio: ecco il significato, quando vederla e i migliori punti panoramici dove ammirarla in Italia. siviaggia.it
Spettacolo nel cielo, arriva la luna piena della neve: quando e come vederlaCon l’arrivo di febbraio il cielo è pronto a regalare un vero e proprio spettacolo per gli occhi: è in arrivo la Luna Piena della Neve, la seconda dell’anno 2026 che segue la Luna Piena del Lupo dello ... msn.com
Manca ormai pochissimo! Il 17 febbraio 2026 il cielo regalerà uno degli spettacoli più affascinanti dell’anno: un’#eclissi solare anulare con il celebre “anello di fuoco”. La Luna, trovandosi più lontana dalla Terra, non coprirà completamente il Sole e lascerà v facebook