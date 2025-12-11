La Luna oscurerà completamente il Sole per 6 minuti e 23 secondi sarà l’eclissi più lunga del secolo | ecco dove e quando osservarla

L'eclissi solare totale più lunga del secolo, con un oscuramento di 6 minuti e 23 secondi, offrirà un evento astronomico unico nel suo genere. Questo fenomeno straordinario potrà essere osservato in specifiche aree del mondo, regalando un'occasione rara per ammirare il cielo in un momento di grande spettacolo celeste.

Sarà la più lunga eclissi solare totale del secolo: sei minuti e ventitré secondi di oscuramento, un intervallo quasi irreale se si considera che la maggior parte delle eclissi totali non supera i tre o quattro minuti. Il 2 agosto 2027, la Luna oscurerà completamente il Sole in un allineamento raro e perfetto, offrendo agli astronomi – e ai fortunati spettatori lungo il percorso della totalità – un fenomeno unico nel XXI secolo. Perché sarà così lunga: la spiegazione degli astronomi. Le eclissi solari totali si verificano quando la Luna nuova si allinea esattamente tra la Terra e il Sole. Ma perché la durata della totalità oscilli così tanto da un evento all’altro? Robert Massey, vice direttore esecutivo della Royal Astronomical Society, chiarisce che l’eccezionalità dell’eclissi 2027 dipende da una combinazione di fattori astronomici particolarmente favorevoli. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it