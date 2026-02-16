Nel bob a 2 è solo Germania Brutta seconda manche per Baumgartner

La Germania si conferma leader nel bob a 2 maschile a Milano Cortina 2026, dopo una seconda manche negativa per Baumgartner. La squadra tedesca ha ottenuto un risultato solido, mentre l’atleta austriaco ha commesso errori che lo hanno fatto scivolare indietro nella classifica. La pista di Cesana Torinese ha visto una buona prova di molti concorrenti, ma solo i tedeschi sono riusciti a mantenere alta la performance. Domani si chiudono le gare con le ultime due discese.

Seconda run per il bob a 2 maschile alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Si chiude la prima metà di gara con la Germania che continua a dettar legge e si lancia verso una spettacolare tripletta (domani le ultime due discese). Distacchi abissali quelli inflitti da un Johannes Lochner in forma spaziale: il teutonico incrementa ancora su tutti i rivali, il crono parziale è di 1:49.90 e praticamente la medaglia d'oro è già al collo. Cambio tra tedeschi al secondo posto: Francesco Friedrich scavalca un Adam Ammour non perfetto, adesso il fuoriclasse nativo di Pirna è a otto decimi, mentre il più giovane della pattuglia germanica è a 1"24.