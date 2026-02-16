Nel bagagliaio batterie dentifrici e spazzolini per 715 euro | scoperto ladro

Un uomo è stato arrestato a Parabiago dopo aver tentato di rubare nel bagagliaio di un’auto, portando via batterie, dentifrici e spazzolini per un valore di 715 euro. La polizia ha ricevuto una segnalazione poco prima, che ha permesso di intervenire in tempo. Quando gli agenti sono arrivati, hanno trovato il ladro ancora intento a rovistare nel veicolo.

Parabiago (Milano), 16 febbraio 2025 - Un’auto sospetta, una segnalazione tempestiva, un intervento rapido. E la refurtiva torna ai legittimi proprietari. È il risultato di un’operazione condotta nei giorni scorsi grazie alla collaborazione tra la Polizia Locale di Cornaredo e quella di Parabiago. Tutto nasce dall’occhio attento di un funzionario in servizio a Cornaredo, che nota un veicolo con a bordo due persone dal comportamento sospetto e decide di non sottovalutare il dettaglio. Parte la segnalazione, immediata, al Comando della Polizia Locale di Parabiago. Il controllo. Due pattuglie si dirigono verso un pubblico esercizio cittadino dove l’auto è stata intercettata. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Nel bagagliaio batterie, dentifrici e spazzolini per 715 euro: scoperto ladro Rubava i tombini dalle strade per vendere il ferro: ladro scoperto e denunciato nel veronese Messa in sicurezza della Sp54: approvati interventi per 715 mila euro La Provincia di Lecco ha approvato il progetto esecutivo per la messa in sicurezza della Strada Provinciale 54, con un investimento totale di 715. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Buongiorno , Ieri ho portato a lavare l’auto in un nuovo autolavaggio (mannaggia a me ) e mi hanno fatto entrare acqua nel bagagliaio e nel vano batteria. Oggi ho il sensore temperatura esterna che mi rileva 0 gradi , -1 grado. Ogni tanto rileva la temperatura - facebook.com facebook