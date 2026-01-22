Messa in sicurezza della Sp54 | approvati interventi per 715 mila euro

La Provincia di Lecco ha approvato il progetto esecutivo per la messa in sicurezza della Strada Provinciale 54, con un investimento totale di 715.000 euro. L’intervento mira a migliorare la sicurezza e la transitabilità della strada, garantendo maggiori standard di tutela per gli utenti e una gestione più efficace del percorso. L’intervento rappresenta un passo importante per il miglioramento delle infrastrutture locali e la sicurezza stradale nella zona.

La Provincia di Lecco ha approvato il progetto esecutivo relativo alla messa in sicurezza della Sp 54, per un importo complessivo di 715.000 euro. Il progetto prevede l'adeguamento con nuova regolamentazione a rotatoria a precedenza interna dell'intersezione con via Kennedy, al confine tra.

