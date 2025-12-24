Rubava i tombini dalle strade per vendere il ferro | ladro scoperto e denunciato nel veronese
L’uomo, residente in città, è stato identificato grazie all’analisi delle immagini della videosorveglianza e a un’attività di raccolta di informazioni resa possibile dalla collaborazione dei cittadini. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Notizia curiosa (e pericolosa) dal Saronnese. Alfa srl lancia un allarme che riguarad i comuni di Caronno Pertusella e Origgio, dove nel giro di 5 giorni sono stati rubati 15 tombini stradali. I tecnici sono già al lavoro per le sostituzione, ma la società chiede la m - facebook.com facebook
