Bankitalia il debito pubblico supera i 3 miliardi nel 2025

Bankitalia ha previsto che nel 2025 il debito pubblico supererà i 3 miliardi, a causa della crescente spesa pubblica e delle entrate che non riescono a coprirla. Secondo le stime, entro la fine dell’anno le amministrazioni pubbliche avranno accumulato un debito totale di circa 3 miliardi e 100 milioni. La cifra si avvicina a livelli record, con un aumento rispetto agli anni precedenti. Questo incremento deriva principalmente dalla necessità di finanziare progetti e pensioni, che richiedono un maggiore apporto di risorse.

Bankitalia stima il debito pubblico oltre i 3 miliardi nel 2025. Al 31 dicembre del 2025 il debito delle amministrazioni pubbliche era per la precisione pari a 3.095,5 miliardi; alla fine del 2024 ammontava a 2.966,9 miliardi. La crescita del debito pubblico era già indicata nel primo bollettino del 2026. L'aumento del debito rispetto all'anno precedente ha riflesso il fabbisogno delle amministrazioni pubbliche (109,2 miliardi), l'aumento delle disponibilità liquide del Tesoro (14,7 miliardi, a 52,4) e l'effetto complessivo degli scarti e dei premi all'emissione e al rimborso, della rivalutazione dei titoli indicizzati all'inflazione e della variazione del cambio (4,6 miliardi). Bankitalia: a fine 2025 il debito sale a 3.095,5 miliardi Secondo Bankitalia, il debito pubblico italiano raggiungerà i 3. Debito pubblico: nel 2026 il Tesoro deve rifinanziare 385 miliardi. Da calo spread tesoretto di 8 miliardi Nel 2026, il Tesoro italiano dovrà rifinanziare circa 385 miliardi di euro di titoli di Stato in scadenza, rappresentando una sfida significativa per la gestione del debito pubblico. Debito pubblico record: Bankitalia segnala 3.095 miliardi; Debito pubblico a 3.095 miliardi, nel 2025 pesa il fabbisogno; Ue, l'appello di Macron: debito comune da 1.200 miliardi l'anno per AI, difesa e green. Bankitalia: debito pubblico in aumentoA fine dicembre 2025 il debito delle Amministrazioni pubbliche era pari a 3.095,5 miliardi, in aumento rispetto ai 2.966,9 miliardi di fine 2024.