Nei Cpr 700 in attesa di espulsione FdI | Il 71% ha commesso un reato i centri servono contro i criminali

Il leader di Fratelli d’Italia ha dichiarato che tra i 700 migranti in attesa di espulsione nei Centri di Permanenza e Assistenza (Cpr), il 71% ha un passato criminale. La sua affermazione deriva dai dati che indicano come più della metà di questi soggetti siano coinvolti in reati, tra cui spaccio di droga e aggressioni. Un esempio concreto arriva dai numeri: 514 persone su 719 sono state segnalate per reati, arresti o scarcerazioni. Questa situazione mette in evidenza come i centri siano spesso pieni di criminali, non solo di migranti in regola.

Bologna, 16 febbraio 2026 – I Cpr sul territorio nazionale sono "pieni all'85%" della loro capacità. E dei 719 reclusi in attesa di espulsione, il 71% (ovvero 514 soggetti) sono "censiti per segnalazioni inerenti denunce, arresti e scarcerazioni", a dimostrazione che a finire nei centri non sono solo stranieri non in regola con il permesso di soggiorno, ma "criminali, spacciatori, violenti e stupratori". A ribadirlo è Fratelli d'Italia, che nella querelle sulla utilità o meno di un centro sotto le Due Torri – tornata di attualità dopo che il ministro degli Interni Matteo Piantedosi ha risposto alla lettera del governatore Michele de Pascale che chiedeva interventi più incisivi sul fronte della sicurezza in Emilia-Romagna – ribadisce "la necessità di ampliare il numero di Cpr sul territorio nazionale per avere una maggiore capienza reale".