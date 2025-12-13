Molesta una bambina di tre anni al parco e la bacia sulla bocca | 35enne trasferito in un Cpr in attesa dell’espulsione

Un uomo di 35 anni è stato trasferito in un centro di permanenza per il rimpatrio (Cpr) a Gallarate, in attesa dell’espulsione, dopo aver molestato una bambina di tre anni al parco e averle baciato la bocca. L’episodio si è verificato il 13 dicembre 2025, portando all’adozione di misure cautelari e alla procedura di rimpatrio.

Gallarate (Varese), 13 dicembre 2025 – Trasferito in un centro di permanenza per il rimpatrio, penultimo passaggio prima della sua espulsione. Si è completata la procedura “ burocratica ” finalizzata all’allontanamento dall’Italia del clandestin o che lo scorso 9 dicembre aveva molestato una bambina di 3 anni al parco che era appena uscita dall’asilo. Dopo l'arresto per violenza sessuale operato dalla Polizia di Stato di Gallarate, l’extracomunitario è stato accompagnato al Cpr in attesa di essere rimpatriato nel Paese di origine. L’indagine . Il provvedimento arriva a seguito dell'attività istruttoria dell'Ufficio immigrazione della Questura che ha valutato la posizione dell'uomo sul territorio italiano, risultata priva di qualsiasi titolo di soggiorno. Ilgiorno.it Bimba di tre anni molestata fuori dall'asilo a Cardano Al Campo: arrestato un extracomunitario - L'uomo irregolare sul nostro territorio, si è avvicinato con rapidità alla bambina all'uscita dalla scuola dell'infanzia, costringendola a subire baci insistenti sul viso e sulla bocca, prima di esser ... varesenoi.it

