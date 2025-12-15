L’imam Shahin torna libero era nel Cpr di Caltanisetta in attesa di espulsione per motivi di sicurezza nazionale

L’imam Mohamed Shahin è stato recentemente liberato dal Cpr di Caltanissetta, dopo che la Corte di Appello di Torino ha deciso di interrompere il suo trattenimento. Era in attesa di espulsione per motivi di sicurezza nazionale. La decisione segna la fine di un lungo periodo di detenzione presso il centro di prigionia.

Roma, 15 dicembre 2025 – Ha lasciato da poco il Cpr di Caltanissetta l'imam Mohamed Shahin in applicazione della decisione della Corte di Appello di Torino che si è pronunciata per la cessazione del suo trattenimento nella struttura. All'imam è stato consegnato un permesso di soggiorno provvisorio emesso dalla Questura di Caltanissetta. Il nome di Shahin è anche legato all' assalto al quotidiano La Stampa. I manifestanti che il 28 novembre hanno fatto irruzione nei locali del quotidiano torinese con scritte e slogan "Free Shahin". The writing on a external wall 'Free Shahin' at the Turin editorial office of the newspaper La Stampa where a hundred demonstrators broke in on a day when the office was empty, since the journalists had joined the day of strike, in Turin, 28 November 2025.

