All Star Game VJ Edgecombe si prende il Rising Stars | mvp e vittoria del suo Team Vince

VJ Edgecombe di Philadelphia ha vinto il premio come miglior giovane e ha portato a casa la vittoria del suo team all'All Star Game. Dopo aver segnato 17 punti nella semifinale contro il Team T-Mac, ha realizzato i due tiri liberi decisivi nella finale tra rookie e giocatori al secondo anno. La sua prestazione ha attirato l’attenzione dei presenti, soprattutto per la freddezza nei momenti chiave.

L'All Star Weekend di Los Angeles parte un po' azzoppato per le diverse assenze di rilievo nel Rising Stars, in particolare quella del rookie che tutti i tifosi Nba avrebbero voluto vedere sul parquet dell'Intuit Dome, Cooper Flagg. Le luci della ribalta se le prende così un'altra matricola che sta facendo benissimo in questa stagione: VJ Edgecombe si porta a casa il premio di Mvp della manifestazione, guidando il suo Team Vince al successo nel torneo a quattro squadre di un evento che comunque non riesce ad appassionare sia per il formato che soprattutto per l'atteggiamento in campo dei giocatori.