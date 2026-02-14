NBA All-Star Weekend 2026 in diretta | Rising Stars e Celebrity Game

Durante il weekend dell’NBA All-Star 2026, le semifinali del torneo Rising Stars hanno attirato l’attenzione dei tifosi, con il pubblico che ha seguito in diretta le sfide tra le giovani promesse. Tra i momenti più apprezzati, il duello tra il Team Melo e il Team Austin, che ha acceso l’entusiasmo sugli spalti, e il confronto tra le future stelle T-Mac e altri talenti emergenti.

L’NBA All-Star Weekend 2026 propone una notte di spettacolo che mette in primo piano due confronti dall’elevato contenuto agonistico: il Celebrity Game e il Rising Stars Game. L’evento si sviluppa nella notte italiana tra venerdì 13 e sabato 14 febbraio, offrendo una finestra di intrattenimento con protagonisti emergenti e volti consolidati. Nel programma della notte, il Celebrity Game è in programma alle 01:00, seguito dal Rising Stars Game che partirà attorno alle 03:00. L’azione principale si accende alle 21:00 ET e sarà disponibile in streaming su Peacock. La manifestazione mette in evidenza quattro gruppi di protagonisti, con le sfide tra i team che definiscono i cambi di rendimento tra le parti in gara.🔗 Leggi su Mondosport24.comImmagine generica

Nba, All Star Game 2026: quando e dove vederlo

L’All Star Game 2026 si svolgerà a Los Angeles il 16 febbraio, attirando i più forti giocatori della NBA che si sfideranno nella tradizionale partita delle stelle, con l’obiettivo di intrattenere i tifosi e mostrare il talento dei migliori atleti del campionato.

NBA All-Star Game 2026 a Los Angeles: oltre 200 creator per un record storico

La città di Los Angeles si prepara a ospitare l’NBA All-Star 2026, un evento che promette di essere unico nel suo genere.

