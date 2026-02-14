NBA All-Star Weekend 2026 in diretta | Rising Stars e Celebrity Game
Durante il weekend dell’NBA All-Star 2026, le semifinali del torneo Rising Stars hanno attirato l’attenzione dei tifosi, con il pubblico che ha seguito in diretta le sfide tra le giovani promesse. Tra i momenti più apprezzati, il duello tra il Team Melo e il Team Austin, che ha acceso l’entusiasmo sugli spalti, e il confronto tra le future stelle T-Mac e altri talenti emergenti.
L’NBA All-Star Weekend 2026 propone una notte di spettacolo che mette in primo piano due confronti dall’elevato contenuto agonistico: il Celebrity Game e il Rising Stars Game. L’evento si sviluppa nella notte italiana tra venerdì 13 e sabato 14 febbraio, offrendo una finestra di intrattenimento con protagonisti emergenti e volti consolidati. Nel programma della notte, il Celebrity Game è in programma alle 01:00, seguito dal Rising Stars Game che partirà attorno alle 03:00. L’azione principale si accende alle 21:00 ET e sarà disponibile in streaming su Peacock. La manifestazione mette in evidenza quattro gruppi di protagonisti, con le sfide tra i team che definiscono i cambi di rendimento tra le parti in gara.🔗 Leggi su Mondosport24.com
Nba, All Star Game 2026: quando e dove vederlo
L’All Star Game 2026 si svolgerà a Los Angeles il 16 febbraio, attirando i più forti giocatori della NBA che si sfideranno nella tradizionale partita delle stelle, con l’obiettivo di intrattenere i tifosi e mostrare il talento dei migliori atleti del campionato.
NBA All-Star Game 2026 a Los Angeles: oltre 200 creator per un record storico
La città di Los Angeles si prepara a ospitare l’NBA All-Star 2026, un evento che promette di essere unico nel suo genere.
NBA All Star 2026 Voting First Fan Returns
Argomenti discussi: NBA, All Star Game 2026: le date, i partecipanti, le squadre e dove vederlo; NBA, Durant e la voglia di vincere l’All-Star Game: Chiedetelo a Doncic e Jokic; Con la nuova formula arriverà la svolta? Cinque domande sul nuovo All Star Game; NBA, la notte delle stelle: tutto quello che c'è da sapere sull'All-Star Game 2026.
NBA All Star 2026 in diretta su Sky e NOW: programma, orari e nuovo format da Los AngelesLo show degli show della pallacanestro mondiale torna protagonista: l’NBA All Star 2026 è in diretta su Sky Sport e ... dtti.it
L’Nba All Star Weekend 2026 su Sky e NOWMilano, 12 febbraio 2026. Lo show degli show a stelle e strisce, il meglio del meglio per ogni appassionato di pallacanestro, l’Nba All Star 2026 è in ... basketinside.com
In occasione di “A Weekend with an artist”, l'attrice e star italiana ci ha svelato cosa ama della capitale della moda e i suoi luoghi del cuore x.com
Dillon Brooks è a quota 16 falli tecnici in stagione e sarà quindi squalificato per una partita. Era dal 2017 (DeMarcus Cousins) che un giocatore non arrivava a questa cifra ancor prima dell'All-Star Weekend. facebook