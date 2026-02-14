NBA All Star Game 2026 il Team Vince batte il Team Melo nella finale delle Rising Stars

Il Team Vince ha vinto contro il Team Melo nella finale delle Rising Stars all’NBA All Star Game 2026, disputata all’Intuit Dome di Los Angeles, a causa di una prestazione convincente dei giovani talenti del team vincente. La partita ha attirato molti spettatori, che hanno assistito a un ritmo intenso e a giocate spettacolari. La serata ha aperto il weekend di eventi NBA, con altre competizioni in programma, tra cui le gare di schiacciate e del tiro da tre punti, mentre domenica si concluderà con l’All-Star Championship.

Prima notte di 'spettacolo' in NBA con l'All Star Game 2026 in svolgimento all' Intuit Dome di Los Angeles casa dei Clippers: facciamo quindi un breve riassunto di quanto accaduto in California, con il programma che proseguirà anche quest'oggi con tra le altre cose la gara delle schiacciate e del tiro da tre punti mentre la chiusura di domenica sarà tutta per l' All-Star Championship. Dopo aver battuto in semifinale il Team T-Mac per 41-36 (11 punti di Niederhäuser non sono bastati ad evitare il ko) il Team Vince si aggiudica la Rising Stars Finals – quadrangolare riservato alle 'stelle nascenti' della Lega, con la formula che prevedeva due semifinali e poi la finale con partite giocate in 12' – prevalendo sul Team Melo (che aveva raggiunto l'atto conclusivo piegando il Team Austin per 34-40).