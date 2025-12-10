In Fucina Machiavelli un omaggio a Pasolini a 50 anni dalla morte

Fucina Machiavelli rende omaggio a Pier Paolo Pasolini, figura centrale del Novecento italiano, a cinquant’anni dalla sua scomparsa. Scrittore, poeta, regista e intellettuale poliedrico, Pasolini ha lasciato un’impronta indelebile nella cultura e nella società, incarnando una visione critica e innovativa del suo tempo.

Pier Paolo Pasolini è stato uno dei più grandi intellettuali del Novecento italiano: è stato scrittore, poeta, regista, sceneggiatore e drammaturgo, una figura eclettica, lucida, visionaria e spesso provocatoria. Nato a Bologna nel 1922 e cresciuto tra il Friuli e Roma, Pasolini ha intrecciato.

