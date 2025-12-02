Luigi Dallapiccola L’omaggio a cinquant’anni dalla morte

Nel cinquantesimo anniversario della scomparsa di Luigi Dallapiccola, tre città – Roma, Cremona e Mantova – ospitano un percorso musicale e divulgativo dedicato a uno dei compositori più colti, rigorosi e internazionali del Novecento italiano. Tra il 6 e il 12 dicembre 2025, nei teatri Palladium. 🔗 Leggi su Romatoday.it

