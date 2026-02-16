Navalny non è morto di freddo

Il 16 febbraio di due anni fa, la Conferenza sulla sicurezza di Monaco iniziava con una notizia che indicava quanto il regime russo fosse andato ancora oltre con la repressione interna, quanto per Vladimir Putin ogni forma di opposizione fosse inaccettabile, anche da parte di un uomo isolato e costretto dentro a una colonia penale in Siberia. Il 16 febbraio del 2024 l'oppositore russo Alexei Navalny è stato ucciso. Le autorità non volevano restituire il suo corpo alla famiglia, alla fine la madre di Navalny, unica a trovarsi ancora in Russia fra i parenti più stretti, ha ingaggiato una lotta coraggiosissima e ha riavuto il corpo del figlio per poterlo seppellire.