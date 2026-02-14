Navalny cinque Paesi europei | Morto per avvelenamento da tossina rana freccia

Cinque Paesi europei sostengono che Alexei Navalny, leader dell’opposizione russa, sia stato avvelenato con una tossina proveniente dalla rana freccia. La loro analisi si basa su test condotti su campioni biologici che mostrano tracce di questa sostanza pericolosa. Navalny, che ha già subito un tentativo di avvelenamento nel 2020, si trova ora in condizioni di salute instabili.

Cinque Paesi europei affermano che il leader dell’opposizione russa Alexei Navalny è stato avvelenato con una tossina letale. I ministeri degli Esteri di Regno Unito, Francia, Germania, Svezia e Paesi Bassi hanno dichiarato che l’analisi dei campioni prelevati da Navalny, morto due anni fa, “ha confermato in modo definitivo la presenza di epibatidina “. Si tratta di una tossina presente nelle rane freccia velenose del Sud America. I cinque Paesi hanno dichiarato che “solo lo Stato russo aveva i mezzi, il movente e il disprezzo per il diritto internazionale” per portare a termine l’azione. Navalny, che aveva intrapreso una battaglia contro la corruzione ufficiale e organizzato imponenti proteste anti-Cremlino, è morto in una colonia penale in Siberia nel febbraio 2024. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Cinque Paesi europei accusano Mosca: Navalny avvelenato con l’epibatidina. Von der Leyen: Atto vigliacco, Russia stato terroristaCinque Paesi europei denunciano l'uso dell'epibatidina, tossina letale proveniente dalle rane freccia, contro l'oppositore russo ... ilfattoquotidiano.it

