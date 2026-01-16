Milano terzo clochard morto di freddo

A Milano, un uomo di circa 40 anni è stato trovato senza vita stamattina sotto un cavalcavia di via Padova. La causa probabile è legata alle basse temperature, che spesso mettono a rischio la vita delle persone senza dimora. La vicenda evidenzia ancora una volta le difficoltà affrontate dai senza tetto in condizioni di estrema precarietà. Le autorità stanno approfondendo le circostanze del decesso.

