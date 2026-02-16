Quindici paesi hanno accusato le autorità russe di essere le uniche responsabili della morte di Navalny, avvenuta in carcere. La condanna arriva in occasione della seconda commemorazione dell’oppositore, che ha perso la vita nella colonia penale di un’area remota della Russia. I rappresentanti internazionali hanno anche espresso solidarietà alla famiglia di Navalny, sottolineando che nessuno altri può essere ritenuto responsabile di quanto accaduto.

“In occasione della seconda commemorazione della morte di Alexei Navalny in una colonia penale russa, esprimiamo ancora una volta le nostre più sentite condoglianze alla sua famiglia” e “sottolineiamo che le autorità russe rimangono le uniche responsabili”. È quanto si legge in una dichiarazione congiunta diffusa da 15 Paesi: Australia, Canada, Repubblica Ceca, Danimarca, Estonia, Finlandia, Germania, Lettonia, Lituania, Olanda, Nuova Zelanda, Norvegia, Polonia, Svezia e Regno Unito. “La sentenza del 3 febbraio della Corte europea dei diritti dell’uomo ha inoltre sottolineato che la Russia è responsabile del trattamento inumano e degradante riservato a Navalny durante la detenzione e della mancanza di una risposta adeguata alle sue richieste”, aggiunge la dichiarazione, in cui si sottolinea che “la situazione dei diritti umani in Russia è rapidamente peggiorata prima e dopo questo tragico evento, come dimostrano le relazioni del relatore speciale delle Nazioni Unite”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Navalny, 15 Paesi: “Autorità Russia uniche responsabili morte”

